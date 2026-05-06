【Donor DST-200】（福岡県 鳳麗仙太郎 永遠の18歳（死語））

こんにちは！わたしです！

愛機、と言えばまだまだそんなに年季が入った物ではありませんが、超絶個人的に所謂「安ギター」界の王者と思ってるこのDonorギターを紹介させてください！

5人の子供も大きくなり出費出費の毎日。ギターなんぞおいそれと安易に買えないわたしの前に現れたこのDonorギター。

2万円でお釣りがくる（もちろん新品！）安心値段。

あまり、と言うかほとんど期待もせず気軽にジャカジャカ弾く用に手に入れたわけですが…

いや、コレは良いものだ、と。

初期状態では流石に色々な調整は必要でしたが、それはどのギターにも言える事。作りも若干チープではあるものの値段を天秤にかけると「コレで文句言ったらギターの神様に怒られる」ってなもの。

肝心のサウンド面も申し分無し。良い意味での「安ギター」らしい荒々しい音。逆に言うとコレは高級ギターには出せない唯一無二のサウンドでもある。

当初はピックアップくらい何か載せ替えようかな？と思いましたが、この荒々しい音にもう心は奪われた次第であります。

「君は持って生まれた魅力をそのまま大事にしてね」と、まるで恋人に言い聞かせるような気持ちで今や数あるギターを差し置いてほぼメインで活躍しています。

◆ ◆ ◆

どうやったらこの価格でこのギターが作れるのか、その企業努力に感服ですよね。写真からは高級ギターですけど何か的なオーラすら醸し出しとる。正解も間違いもないのが趣味の世界ってもんで、激安の1本が最高の愛機になるのも不思議じゃない。食の世界とも似ていて、高級中華料理店のフカヒレラーメンも絶品だけど、サッポロ一番塩らーめんも激ウマですからね。そゆこと。振れ幅の大きな経験を重ねることは、それだけ物事の真理を俯瞰で見れる見識が宿るというものです。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ