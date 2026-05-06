田原俊彦が通算82枚目になるニューシングルのタイトル、およびジャケットビジュアルを発表した。ニューシングルのタイトルは「ナニコレ最高!!!」。なんとも意表を付いたタイトルだが、今年2月に開催された記者会見で発表された今年の全国ツアータイトル＜DANCE with KING of IDOL 2026〜パーティーはこれからだ！〜＞からの延長線上にあるものと言える。楽曲は音楽制作チーム”MISSING Sound Tracks”(Tomotaka SEKIYA, YUKI KANES