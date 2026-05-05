NEK!（ネキ）の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞のファイナル公演が4月26日、東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催された。NEK!は2024年2月に結成されたHika（Vo, G）、Natsu（G）、Kanade（B）、Cocoro（Dr）からなる4人組ガールズバンド。自ら“スラングロックバンド”と謳い精力的な活動を続ける中、2025年8月にはZepp Shinjukuでのワンマンライブが実現し、その際にはポニーキャニオンからのメジャーデビューから