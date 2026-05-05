THE SUPER FRUITが、2026年第2弾となる新曲「WANNA BE」を本日5月5日に配信リリースした。本楽曲は5月4日(月)より開幕した5都市を巡るホールツアー＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞の初日・アマノ芸術創造センター名古屋でのライブにて初披露された。「WANNA BE」は今年のグループが掲げる「チグハグ、大人になりました」をテーマに、普段のスパフルとのギャップ全開のクールなダンスナンバーだ。ヒップホップ調のトラックに「チグハ