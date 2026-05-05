座禅を組んで心身を調整する様子を表した壁紙。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月5日】立夏は夏の始まりを告げる節気で、草木が勢いよく伸びる時期に当たる。気温が上がって体の代謝も活発になる一方、疲れやだるさを感じやすくなる時期でもある。日々の生活や食事、運動を整えることが大切だ。生活面では夜更かしを避けつつ、やや早起きを意識したい。昼の時間が長くなるこの時期は、短い昼寝を取り入れると体の負担を軽減