Netflixがドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』を独占配信中だ。同映画は『2026 ワールドベースボールクラシック』をベスト8で終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメントだ。5月5日より、NetflixオフィシャルYouTubeチャンネルにて、稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」のフルバージョンを使用したコラボPVが公開となった。「果てなき夜を