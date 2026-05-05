モンゴルの伝統的住居として知られるゲル。【写真】どこでもドアが……無事、完成しました今、SNS上ではそんなゲルの組み立てる順序が大きな注目を集めている。「モンゴルの移動式住居ゲルの作り方その1 気に入った場所にドアを置く」と、その模様を紹介したのは写真家でライターの阪口克（さかぐち・かつみ）さん（@katumi_sakaguti）。草原の中にぽつんと置かれたドア…まるでドラえもんの「どこでもドア」のような光景だが、