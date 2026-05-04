宇多田ヒカルが5月6日(水)に新曲「パッパパラダイス」のリリースを迎える。これにあわせ、同日0:00より「パッパパラダイス」のミュージックビデオがプレミア公開されることが決定した。今回も監督を務めたのは映像作家の山田智和氏。MVの予告映像も公開されており、本編に先駆けその一部をいち早く楽しむことが可能だ。なお、宇多田ヒカルは5月11日(月)には、『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系午後7時〜8時55分）への出演が決定し