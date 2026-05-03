（台北中央社）農業部（農業省）漁業署は2日、台北市の台北希望広場ファーマーズマーケットで国産ウナギのPRイベントを開き、ウナギを使ったアボカドバーガーやスパニッシュオムレツ、卵入りおにぎりなど多様な食べ方を紹介した。日本などへの輸出量が減少していることから、国内での消費拡大を狙う。農業部水産試験所の統計によると、台湾における1990年代初頭の養殖ウナギの年間生産量は約5万トンを超え、95％以上が日本へ輸出さ