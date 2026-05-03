「10年間、一度も土日祝に休んだことがない」。人手不足が深刻な飲食業界から、悲痛な叫びが弁護士ドットコムに寄せられた。相談者は、ラーメン店で週5日勤務する従業員だ。来店客で混み合う土日祝日や年末年始、ゴールデンウィーク（GW）については、10年以上にわたり一度も休めていないという。にもかかわらず、ボーナスは支給されず、休日出勤に対する割増賃金も一切支払われていないという。土日に休めない飲食店は珍しくない