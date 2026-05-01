SixTONESがデビュー6周年・結成11年の今年2026年に、結成から現在に至るまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を公開する。SixTONES STockの倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTube コンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に