ベリーグッドマンが、本日5月1日(金)に配信シングル「おかん〜yet〜 (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」をリリースした。本楽曲は、2026年4月よりスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、4月から1年間にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていくプロジェクトの第2弾。20時には、YouTubeにてミュージックビデオも公開。ベリーグッドマンと同事務所に所属するシンガーソングライター・わかまつごうが、映像クリ