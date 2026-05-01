ベリーグッドマンが、本日5月1日(金)に配信シングル「おかん〜yet〜 (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」をリリースした。

本楽曲は、2026年4月よりスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、4月から1年間にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていくプロジェクトの第2弾。

20時には、YouTubeにてミュージックビデオも公開。ベリーグッドマンと同事務所に所属するシンガーソングライター・わかまつごうが、映像クリエイター「若松剛速球（Naminami Creation）」として本MVのディレクションを担当。最先端の生成AI技術をフル活用し、メンバーそれぞれをモチーフにしたキャラクターを温かみのあるクレイアニメーション風の映像で表現。どこか懐かしさを感じさせながらも、母親への深い感謝と愛情がまっすぐに伝わるハートフルな作品に仕上がっている。

また、本楽曲のリリースを記念して、ベリーグッドマンがあなたと一緒に“おかん”に感謝を伝えにいくキャンペーンもスタート。対象ストアで「おかん〜yet〜 (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」をダウンロード購入後、YouTubeに公開されている同曲のミュージックビデオにおかんへの感謝や思い出のエピソードをコメント。その中から選ばれた方とおかんのもとへベリーグッドマンが訪れ、共に「ありがとう」を届ける企画となっている。

家族のためにいつも頑張ってくれているおかんや奥様へ、日頃なかなか言葉にできない想いをこの機会に伝えてみてはいかがだろうか。

◾️配信シングル「おかん〜yet〜 (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」

2026年5月1日(金)リリース

配信リンク https://teppan.lnk.to/okanyet_10thanniversaryver 『ベリーグッドマンがあなたと一緒に“おかん”に感謝を伝えに行きますキャンペーン！』

詳細・応募はこちら：https://form.run/@cr-okan-cp