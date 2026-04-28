中東情勢の悪化を受けて国は全国知事会に対し、重要物資の安定供給に関する説明会を開きました。出席した岡山県の伊原木知事は、ナフサに関して年内は調達計画のめどがたてられているとの認識を示しました。 【写真を見る】国が全国知事会にナフサなど重要物資の安定供給に関する説明会中東情勢の悪化受けオンラインで【岡山】 中東情勢の悪化で原油など重要物資の供給に懸念が生じていることを受けて、政府はきょう（28日）午