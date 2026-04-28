瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。28日夜は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲に覆われるでしょう。 29日は雲が多く、すっきりしない天気になる見込みです。朝の最低気温は岡山で15度、津山で13度、高松で16度でしょう。28日朝よりも2度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で21度、津山で19度の予想です。28日よりも4度以上気温が低くなります。日ごとの寒暖差が大きくなるため、体調管理に注