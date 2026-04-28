きのう（27日）、岡山市東区北幸田（きたこうだ）で住宅１棟が全焼、1棟が半焼する火事がありました。けが人はいないとのことです。 午後５時４０分ごろ、岡山市東区北幸田の浮田貴嗣さん（44）の住宅で火事がありました。2階にいた長男（19）が1階に下りた際、台所から炎が出ているのに気づき「台所から火が出ている」と消防に通報しました。火は、約１時間後に消し止められましたが、木造瓦葺き２階建ての住宅１棟約122平方メ&#