2026年4月29日(祝)に関西のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！ 【画像】MOMOさん(TWICE)の姉としても知られるhanaさんが来場する■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日) 大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や