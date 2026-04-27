お弁当作りがスタート！ お弁当を作り始める人も多い4月。メインの肉や魚はさておき、そのほかのおかずとして何を作ったらいいのか困っている方に、今回はぴったりのレシピをご紹介します。ピックアップしたのは、野菜1品で作れるお弁当おかず！ どれもサッと作れるので、スキマができてしまった、あと一品足りない……そんなときに重宝することウケアイです。 レンジで蒸すだけ！きんぴらにしてもおいしいカレー味がポイントレ