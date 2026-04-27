岡山市によりますと、きょう（27日）午前7時20分ごろ、岡山市南区阿津～小串間の「県道長谷小串線」で、通行人から「憩いの森駐車場から100m先のところで、法面が崩落していて車が通れない」と区役所に通報がありました。 【写真を見る】「法面が崩落していて車が通れない」県道で落石直径1mほどの岩が路上に一部区間を通行止めに【岡山】 市の職員が駆けつけて現場を確認したところ、直径1mほどの岩をはじめ、多くの