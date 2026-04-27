細木数子さん（享年83）の娘で占い師の細木かおりさん（47）が2026年4月27日にXを更新し、数子さんの波乱の人生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。「お金はまったくもらってません！笑」とも「地獄に堕ちるわよ」は4月27日16時から配信開始。このドラマを巡っては、かおりさんが24日のX投稿で、数子さんの衣装やバッグを貸してドラマ制作に協力したと明かしていた。こうした中、かおりさんが数子さんに