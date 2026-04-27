福山市の『みろくの里』で開催中の企画展で、来場者数が1万人に達し、記念のセレモニーが開かれました。１万人目の来場者となったのは、福山市から訪れた畠本さんと廣江さんです。セレモニーでは２人に記念品が贈られました。福山市のみろくの里で開かれている「もっと！こどもの視展」には、子ども独特の視点を楽しみながら学べる12の体験型展示があります。大人に怒られる気持ちをVR空間で体験することもでき