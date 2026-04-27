4月26日、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）が放送された。番組終盤、MCを務めるウッチャンナンチャンの内村光良が、8月29日・30日に放送予定の『24時間テレビ49』で総合司会を務めることが発表された。突然のサプライズに視聴者は沸き立ったが、同時に心配の声も寄せられている。同日の番組放送前の25日には、同番組公式Xが更新。《今年の24時間テレビの重大発表があります》と告知されていた。「番