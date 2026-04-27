夏恒例の日テレ「24時間テレビ」はことし8月29、30日に両国国技館で開催され、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）がフリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）と同局の水卜麻美アナ（39）と共に初の総合司会を務める。今回のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。4月26日放送のバラエティー「世界の果てまでイッテQ！」で発表となり、内村は「しっかり務めさせていただきます」とし、出演者たちから盛大に祝福され