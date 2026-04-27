ぶつかり合いながらも惹かれていく思い、素直になれないまま揺れ動く感情――“純愛”という言葉では収まりきらないほどの、まっすぐで不器用な関係性が描かれる。フジテレビの動画配信サービス・FODで、映画『純愛上等!』の独占配信が27日からスタートした。『純愛上等!』同作は、漫画家・七緒氏の同名BLコミックを実写化した青春ラブストーリー。敵対する高校のトップ同士による、不器用でまっすぐな恋を描く。W主演を務めるのは