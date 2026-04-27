亀山真依アナウンサーが「秀島由己男展」をリポート まるで作品の世界に入り込んだような写真が撮れるフォトスポットになっています。 【写真を見る】美術展なのに年齢制限？ベールに包まれた18禁のアート空間も水俣が生んだ異才・秀島由己男の「緻密すぎる裏側」と独学の天才が遺したもの熊本市現代美術館 4月18日（土）から熊本市現代美術館で開催されている「秀島由己男展」の会場に来ています