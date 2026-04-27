もうすぐゴールデンウィーク(GW)ですね。「今年はどこに連れて行こうか」と頭を悩ませている親御さんも多いのではないでしょうか。 【写真】圧巻の絵画披露伝説グラドルが描いた白ワンピの黒髪女性 こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 遊園地やショッピングモールなどのお出かけも楽しいですが、実は「賢い子(知的好奇心や非認知能力が高い子)」の親御さんは、休日の過ごし方に