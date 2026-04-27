卓球の世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。女子シングルスで２４年パリ五輪銅メダルの世界ランク１０位・早田ひな（日本生命）が出発前の羽田空港で取材に応じ、「前回（２４年大会）は悔しい思いをして準優勝。今回は優勝だけを目指して、チームみんなで頑張っていきたいと思います」と言葉に力を込めた。今大会から新方式になり、世界チームランク２位の日本