松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」は26日、全日程を終えた。最終日5Rのガールズ決勝Aは吉村早耶香（28＝静岡）が逃げ切って優勝。得点最上位の貫禄を見せた。「風も強かったし、動ける選手が多かったので何が何でも突っ張ろうと思っていた。ちょっと流したので後ろの人の脚がたまっているか心配したけど内野（艶和）さんが内に詰まっているのが見えた。展開が向いた」と勝因を語った。この大会全般に