「チェコの国民的画家」や「チェコ絵本の父」などと称されたヨゼフ・ラダの、日本で初めての大規模な回顧展が、市立伊丹ミュージアム（兵庫県伊丹市）で開催されている。2026 年6月7日（日）まで。「なかなか日本では見ることができないものばかり。長年温めていた企画で、10数年越しでようやく実現しました」と話すのは、同ミュージアムの岡本梓学芸員。日本でも「チェコ」と銘打った展覧会が開催されることがあるが、ラダの作品