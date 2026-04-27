【週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日4月27日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年22・23合併号」の表紙及び巻頭、巻中グラビアが公開された。 表紙・巻頭には加藤玲菜さんが登場。また巻中には、ミス慶應理工グランプリ・青野さくらさんの初グラビアが掲載されている。 そのほか同日のヤンマガWeb「