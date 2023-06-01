【ベルギー・リーグプレーオフ1第5節】(Achter De Kazerne)メヘレン 1-4(前半1-1)シントトロイデン<得点者>[メ]B. Boersma(26分)[シ]J. Pupe(44分)、ライアン・マーレン(49分)、イリアス・セバウィ(63分)、伊藤涼太郎(75分)<警告>[メ]F. Hammar(90分+2)[シ]アブドゥライェ・シッサコ(46分)