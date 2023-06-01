現地４月26日に開催されたFAカップ準決勝で、田中碧を擁するリーズは、４日前にロシニア監督を電撃解任したチェルシーと聖地ウェンブリーで対戦。プレミアリーグ７試合連続で出番なしを乗り越え、定位置を奪還した田中は、公式戦５試合連続で先発した。開始４分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。ダブルボランチの一角を担う田中が、ドライブをかけたシュートで狙うも落ち切らず、クロスバーの上を大きく越えてしまう。さら