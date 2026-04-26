ボリューム満点！「ちくわ」で作る豪華おかず5選 物価高の春、やりくりに頭を悩ませている方も多いかもしれませんね。節約したいけれど、しっかり食べたい。そんな方にぜひ注目してほしいのがリーズナブルな「ちくわ」。簡単にボリュームたっぷりのおかずを作れる、この春大注目のレシピを揃えました。 肉で巻いてボリュームアップ餃子のタネをINポテサラを詰めて揚げるだけまるでエビマヨ！のアレンジ肉の代わりにちくわを使う