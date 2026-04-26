セリエA 25/26の第34節 フィオレンティナとサッスオーロの試合が、4月26日19:30にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボ