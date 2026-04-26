簡単おしゃれな2層ゼリー 簡単に作れるおしゃれスイーツ「2層ゼリー」をご紹介します。牛乳やジュースを時間差で固めるだけでおしゃれなスイーツの完成です。 ぶどうジュースでルビーゼリーさわやかオレンジヨーグルトゼリーかき氷シロップでキラキラゼリー大人味。コーヒーミルクゼリーこちらは自然に2層に！りんごクリームゼリー簡単に作ったとは思えない見た目 どのレシピもおしゃれでおいしそうですね。ジュースと牛乳など