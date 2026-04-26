女優・近野成美（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子出産を公表した。近野は「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました」と報告。「ここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました」と説明した。さらに、続く投稿では第1子出産も報告。「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました少し早産での出産となりましたが、小さな体で