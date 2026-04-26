◆柔道全日本選手権（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、パリ五輪６０キロ級銅メダルの永山竜樹（パーク２４）は、２回戦で小川竜昂（日本製鉄）に有効負けを喫し、昨年に続き、初戦で姿を消した。永山は今大会最軽量の６０キロで、一方、初戦の相手の小川は１１２キロ。体重差は倍近いが、投げ技を繰り出すなど積極的に攻め続けた。それでも、終盤に入り相手がスイッチを入れると、圧力をかけられて有効で敗れた。