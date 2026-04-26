[故障者情報]ザスパ群馬は26日、MF風間宏希、DFシルヴァン・デランド、DF貫真郷の負傷を報告した。風間はトレーニングマッチで負傷。診断結果は右足関節前距腓靱帯損傷、前下脛腓靱帯損傷となっている。フランス出身のシルヴァン・デランドは左ハムストリングス損傷、貫は右手舟状骨骨折と診断された。なお、3選手とも全治については公表されていない。