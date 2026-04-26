この記事をまとめると ■ヒョンデのEVに待望のコンパクトモデル「アイオニック3」が登場 ■広さと航続距離を両立した実用性重視の設計 ■リーフなど既存EVと真っ向勝負の存在となる アイオニック初のコンパクトモデル アイオニック5、アイオニック6、アイオニック9と展開してきたヒョンデのBEV、アイオニックシリーズに、欠けていたコンパクトモデルというピースがようやく填まった。2026年4月のミラノ・デザイン・ウィークで正