4月26日午前、新潟県魚沼市で林野火災が発生し、消防が消火活動を行っています。 26日午前10時半前、魚沼市赤土地内で林野火災が発生していると消防に通報がありました。この火事によるケガ人は確認されていません。 新潟県は県内22市町村に林野火災注意報を発令し、注意を呼びかけています。