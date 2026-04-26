濱岸ひより 元日向坂46の濱岸ひよりがこのほど、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演。ブランド「LAGUA GEM」のステージでランウェイを歩いた。昨年８月に日向坂46を卒業して以降はファッションモデルだけでなくドラマなどの俳優業にも精力的に活動。今年５月には舞台『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の出演も控える。そんな彼女にランウェイ後インタビューを行