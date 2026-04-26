タレントのスザンヌ（３９）が素肌輝くワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。スザンヌは２６日までに、自身のインスタグラムを更新。「福岡〜沖縄〜熊本一旦帰って〜京都（今向かってる）大充実な出張１週間」と書き出すと、ノースリーブワンピース姿を複数アップした。「ただ、息子も新生活が始まったばかりでこんなに家をあけるのはとっても不安でしたが、妹家族の愛情いっぱいもらって（たくさんの笑顔いっぱいの写真に