感情を押さえて勝ち続ける。実力派ポーカー女子のプレーに、放送席も称賛を送った。【映像】「顔面偏差値高すぎ」元ミスコン美女の“クールフェイス”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。第1回から出場し、高い実力を見せ続けている廣井佑果子に実況が注目し、視聴者からも反響が集まるシーンがあった。元