元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が25日、自身のXを更新。同日初回が放送された、NHKの先輩のフリーアナ和久田麻由子（37）の新番組での意外な登場人物を明かした。中川は、和久田がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）を見たことを報告。「和久田麻由子先輩の新番組を見てたら、冒頭で大学時代の親友の増田記者が出てきた」と、ハートマークを添えた。「増田記者」は日