ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、民泊物件でチェックイン業務をやってみた。指示の通りに物件に来てみたものの、今回の“職場”は想像とかなり違っていて……。（ライターみやーんZZ）民泊でチェックイン対応のスキマバイト！「基本的に1人での作業」とのことだが……氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイト