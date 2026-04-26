名古屋競輪の「第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」はいよいよ最終日。北井佑季が復帰後初のG3で決勝進出に成功。4分戦を制してビッグ戦線復帰への足掛かりとしたい。西田優大が真っ向勝負。両者以外が勝てばG3初制覇だ。北井が復帰後初のG3で決勝進出。さすがの実力である。最後も前々に攻めるスタイルを貫き、23年9月の向日町以来2度目のG3制覇へ。番手には永沢が名乗り。＜8＞＜2＞本線。当面の相