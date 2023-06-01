【モアリブレ2026 シーモアスタッフが付箋本に挑戦！】 配布期間：4月26日～5月9日 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「モアリブレ2026 シーモアスタッフが付箋本に挑戦！」キャンペーンを実施する。期間は4月26日より5月9日まで。 本キャンペーンでは作品へのコメントや感想