◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園） 広島のドラフト２位・斉藤汰直投手が１１回から２回を無失点で引き分けに持ち込んだ。プロ初のイニングをまたいだ登板。１１回は先頭の近本に中前打を許したが、中野の送りバント失敗の併殺の後、森下を右飛。１２回も先頭の佐藤の左前打から１死一、二塁を招いたが、「疲れましたけど、仕事はできたと思います。先頭、初球、全球勝負というイ