◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年4月25日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は25日、男子1部が京都産業大学、女子1部が大阪体育大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、無敗の天理大、大産大、近大の3校が順調に白星を重ね、開幕から5連勝とした。女子は、大体大が園田学園大との激戦を3―2で制し、ホームで白星を挙げた。関大も神戸親和大を3―1で下