ネスレ日本は4月21日から90日間かけて、東京と大阪の30カ所で無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を開催して、3月1日に新発売した濃縮飲料「スターバックス コーヒークラフト」を訴求していく。同イベントは、スターバックス人気メニューの「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」に各会場限定メニューを加えた計4種のメニューから1つを選び来場者自ら“クラフト